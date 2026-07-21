Футболисты "Реала" забили больше всех голов на ЧМ-2026

Футболисты мадридского "Реала" стали самыми результативными представителями одного клуба на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, игроки испанской команды забили на турнире 22 гола. Лучший показатель среди них продемонстрировал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, отличившийся десять раз.

Второе место занял "ПСЖ", футболисты которого забили 16 мячей. Третьим стал лондонский "Арсенал" с 13 голами.

По восемь мячей на счету представителей "Баварии", "Сандерленда", "Кристал Пэлас" и "Интер Майами". При этом все голы футболистов американского клуба забил капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.