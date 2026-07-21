Алан Ширер: "Ошибка Энцо Фернандеса дорого обошлась Аргентине"

Бывший нападающий "Ньюкасл Юнайтед" и сборной Англии по футболу Алан Ширер раскритиковал Энцо Фернандеса за удаление в финале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1. Решающий матч прошел на стадионе "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде.

"Какая глупость! Фернандес был удален за нарушение, которого можно было избежать. Когда у тебя уже есть желтая карточка, идти в такой жесткий стык - плохое решение. После того как команда осталась вдесятером, аргентинцы поняли, что Испания стала значительно ближе к победе", - сказал Ширер.

Он подчеркнул, что ошибка полузащитника оказалась особенно болезненной с учетом его вклада в предыдущий успех команды.

"Ошибка Энцо дорого обошлась его стране. Он помог Аргентине выйти в финал, забив великолепный гол в матче с Англией, но его поступок в решающей встрече оказался слишком серьезным", - добавил бывший футболист.