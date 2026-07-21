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Месси после поражения в финале ЧМ: "Боль невыносима"

ЧМ-2026
Новости
21 Июля 2026 04:35
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Месси после поражения в финале ЧМ: "Боль невыносима"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые высказался после поражения в финале чемпионата мира 2026 года от Испании (0:1).

Как сообщает İdman.Biz, капитан аргентинской команды опубликовал обращение на своей странице в социальных сетях.

"Боль невыносима, и потребуется время, чтобы эта рана зажила. Но я также храню в памяти все хорошее… Матчи, в которых мы переломили ход событий, отдавая все силы, навсегда останутся в нашей памяти. Как и поддержка всей страны, которая вместе с упорным трудом и усилиями этой команды вновь помогла нам оказаться среди лучших в мире. Сегодня трудно в полной мере оценить то, чего мы достигли, но эта команда дважды подряд выходила в финал чемпионата мира.

От всего сердца благодарю вас за каждое приветствие и каждое сообщение. Нам снова удалось объединить страну и вместе испытать огромную гордость за то, что мы - аргентинцы", - написал Месси.

В завершение своего обращения футболист также поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира.

İdman.Biz
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