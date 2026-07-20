Тысячи болельщиков вышли на чемпионский парад сборной Испании - ФОТО

В эти минуты в столице Испании Мадриде проходит чемпионский парад в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, на улицах города уже собрались тысячи болельщиков, а их число продолжает расти по мере продвижения автобуса с командой к финальной точке маршрута.

"После официальных приемов стартует большой парад на открытом автобусе по самым известным улицам Мадрида, который завершится на улице Монтальбан рядом с дворцом Сибелес. Именно там пройдет главная часть праздника - представление футболистов, музыкальные выступления и другие сюрпризы", - говорится в заявлении сборной Испании.