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ФИФА опубликовала итоговый рейтинг ЧМ-2026: Турция - 35-я

ЧМ-2026
Новости
21 Июля 2026 01:10
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ФИФА опубликовала итоговый рейтинг ЧМ-2026: Турция - 35-я

ФИФА опубликовала на своем официальном сайте итоговую турнирную таблицу чемпионата мира 2026 года, сообщает İdman.Biz.

Чем дальше сборная продвигалась по турнирной сетке, тем выше она расположилась в итоговом рейтинге.

Для команд, завершивших выступление на одной и той же стадии, места определялись по следующим дополнительным критериям:

  • общее количество очков, набранных во всех матчах турнира (игры, завершившиеся серией пенальти, считаются ничьими);
  • разница забитых и пропущенных мячей;
  • количество забитых голов;
  • если после применения всех критериев две или более сборные сохраняют равенство, они занимают одно и то же место в итоговой таблице.

Итоговый рейтинг чемпионата мира 2026 года выглядит следующим образом:

  1. Испания;
  2. Аргентина;
  3. Англия;
  4. Франция;
  5. Норвегия;
  6. Бельгия;
  7. Марокко, Швейцария;
  8. Мексика;
  9. Колумбия;
  10. Бразилия;
  11. США;
  12. Португалия;
  13. Канада;
  14. Египет;
  15. Парагвай;
  16. Нидерланды;
  17. Германия;
  18. Кот-д'Ивуар;
  19. Хорватия;
  20. Япония;
  21. Австралия;
  22. ДР Конго;
  23. Гана;
  24. Эквадор, ЮАР;
  25. Швеция;
  26. Австрия;
  27. Босния и Герцеговина;
  28. Алжир;
  29. Сенегал;
  30. Кабо-Верде;
  31. Иран;
  32. Южная Корея;
  33. Турция;
  34. Шотландия;
  35. Уругвай;
  36. Саудовская Аравия;
  37. Чехия;
  38. Новая Зеландия;
  39. Катар;
  40. Кюрасао;
  41. Панама;
  42. Иордания;
  43. Гаити;
  44. Узбекистан;
  45. Тунис;
  46. Ирак.

Напомним, в финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Встреча состоялась на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (США), а главным арбитром матча был словенец Славко Винчич.

İdman.Biz
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