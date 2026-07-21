ФИФА опубликовала итоговый рейтинг ЧМ-2026: Турция - 35-я

ФИФА опубликовала на своем официальном сайте итоговую турнирную таблицу чемпионата мира 2026 года, сообщает İdman.Biz.
Чем дальше сборная продвигалась по турнирной сетке, тем выше она расположилась в итоговом рейтинге.
Для команд, завершивших выступление на одной и той же стадии, места определялись по следующим дополнительным критериям:
- общее количество очков, набранных во всех матчах турнира (игры, завершившиеся серией пенальти, считаются ничьими);
- разница забитых и пропущенных мячей;
- количество забитых голов;
- если после применения всех критериев две или более сборные сохраняют равенство, они занимают одно и то же место в итоговой таблице.
Итоговый рейтинг чемпионата мира 2026 года выглядит следующим образом:
- Испания;
- Аргентина;
- Англия;
- Франция;
- Норвегия;
- Бельгия;
- Марокко, Швейцария;
- Мексика;
- Колумбия;
- Бразилия;
- США;
- Португалия;
- Канада;
- Египет;
- Парагвай;
- Нидерланды;
- Германия;
- Кот-д'Ивуар;
- Хорватия;
- Япония;
- Австралия;
- ДР Конго;
- Гана;
- Эквадор, ЮАР;
- Швеция;
- Австрия;
- Босния и Герцеговина;
- Алжир;
- Сенегал;
- Кабо-Верде;
- Иран;
- Южная Корея;
- Турция;
- Шотландия;
- Уругвай;
- Саудовская Аравия;
- Чехия;
- Новая Зеландия;
- Катар;
- Кюрасао;
- Панама;
- Иордания;
- Гаити;
- Узбекистан;
- Тунис;
- Ирак.
Напомним, в финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Встреча состоялась на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (США), а главным арбитром матча был словенец Славко Винчич.