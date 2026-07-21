ФИФА опубликовала итоговый рейтинг ЧМ-2026: Турция - 35-я

ФИФА опубликовала на своем официальном сайте итоговую турнирную таблицу чемпионата мира 2026 года, сообщает İdman.Biz.

Чем дальше сборная продвигалась по турнирной сетке, тем выше она расположилась в итоговом рейтинге.

Для команд, завершивших выступление на одной и той же стадии, места определялись по следующим дополнительным критериям:

общее количество очков, набранных во всех матчах турнира (игры, завершившиеся серией пенальти, считаются ничьими);

разница забитых и пропущенных мячей;

количество забитых голов;

если после применения всех критериев две или более сборные сохраняют равенство, они занимают одно и то же место в итоговой таблице.

Итоговый рейтинг чемпионата мира 2026 года выглядит следующим образом:

Испания; Аргентина; Англия; Франция; Норвегия; Бельгия; Марокко, Швейцария; Мексика; Колумбия; Бразилия; США; Португалия; Канада; Египет; Парагвай; Нидерланды; Германия; Кот-д'Ивуар; Хорватия; Япония; Австралия; ДР Конго; Гана; Эквадор, ЮАР; Швеция; Австрия; Босния и Герцеговина; Алжир; Сенегал; Кабо-Верде; Иран; Южная Корея; Турция; Шотландия; Уругвай; Саудовская Аравия; Чехия; Новая Зеландия; Катар; Кюрасао; Панама; Иордания; Гаити; Узбекистан; Тунис; Ирак.

Напомним, в финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Встреча состоялась на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (США), а главным арбитром матча был словенец Славко Винчич.