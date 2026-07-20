ФИФА начала расследование из-за поведения футболистов Аргентины после финала ЧМ-2026

ФИФА начала расследование в отношении поведения игроков сборной Аргентины после финального матча чемпионата мира 2026 года, передает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports.

В финале Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0 и завоевала титул чемпионов мира.

По информации источника, после матча полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес сначала схватил за горло защитника испанской команды Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. После этого партнеры по команде успокоили футболиста.

Кроме того, защитник сборной Аргентины Науэн Молина попытался грубо атаковать испанского полузащитника Родри, а член тренерского штаба аргентинской команды Роберто Айяла предпринял попытку ударить кулаком Дани Ольмо.

Во время церемонии награждения футболисты сборной Аргентины не повернулись в сторону игроков Испании. Вместо этого они подошли к трибунам, чтобы поблагодарить своих болельщиков за поддержку. В свою очередь испанские футболисты встретили соперников, выходивших на подиум за серебряными медалями, почетным коридором из аплодисментов.