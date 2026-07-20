Президент США Дональд Трамп подвел итоги чемпионата мира 2026 года и поблагодарил президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает İdman.Biz.

"Чемпионат мира стал грандиозным успехом! Хочу поблагодарить всех, кто был причастен к его проведению, особенно сотрудников наших замечательных правоохранительных органов. Уважение к ним и любовь к нашей стране сделали этот турнир, без сомнения, самым безопасным и величайшим чемпионатом мира в истории!

Также хочу поблагодарить всех участников, особенно молодого и энергичного Эндрю Джулиани, работающего в правительстве США и возглавляющего Рабочую группу Белого дома по чемпионату мира 2026 года, а также фантастического президента ФИФА Джанни Инфантино за проделанную работу! Немногим удастся поднять чемпионат мира на уровень, который раньше никто не считал возможным. Поздравляю всех", - написал Трамп на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что чемпионат мира 2026 года проходил в трех странах - США, Канаде и Мексике. В турнире приняли участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является Испания.