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Энтони Тейлор объявил о завершении карьеры

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2026 19:38
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Энтони Тейлор объявил о завершении карьеры

Английский арбитр категории ФИФА Энтони Тейлор сообщил о решение завершить карьеру судьи в возрасте 47 лет.

"Работа на элитном уровне была для меня невероятной привилегией, однако давление очень велико, а за твоей деятельностью следят постоянно. Пришло время сделать шаг в сторону, чтобы перейти к следующей главе моей карьеры. Хочу выразить благодарность своим помощникам Гари Бесвику и Адаму Нанну, своим коллегам и всем остальным за их поддержку на протяжении всех этих лет. Особенно хочу поблагодарить свою семью и друзей за их неизменную поддержку через все испытания, которые сопутствовали моей карьере", — приводит слова Тейлора İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT.

В послужном списке Тейлора 433 матча в английской Премьер-лиге, а также ряд международных игр как на клубном уровне, так и среди сборных. В общей сложности Тейлор отработал на 831 матче, его последней игрой стала встреча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Португалии и Испании (0:1).

İdman.Biz
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