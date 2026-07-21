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Николас Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2026 21:08
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Николас Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди в соцсетях объявил о завершении карьеры в национальной команде. Ранее аргентинцы со счетом 0:1 уступили национальной команде Испании в финале чемпионата мира — 2026.

"Если и есть что-то, что я сохраню навсегда, так это гордость за то, что я прошел этот путь вместе с необыкновенной командой, которая никогда не переставала верить, боролась до последней секунды и защищала эти цвета всем сердцем", — приводит İdman.Biz сообщение Отаменди.

Николас Отаменди играл за сборную Аргентины с 2009 года. Вместе с национальной команда он стал чемпионом мира, дважды взял Кубок Америки и выиграл Финалиссиму.

İdman.Biz
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