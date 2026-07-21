Ван Боммел возглавит сборную Бельгии - СМИ

Бывший футболист "Баварии", "Барселоны" и "Милана" Марк ван Боммел станет новым главным тренером сборной Бельгии, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Nieuwsblad.

Переговоры с 49‑летним нидерландским специалистом находятся на завершающей стадии, ожидается, что контракт будет рассчитан до 2028 года.

Ранее было объявлено, что француз Руди Гарсия покинул пост главного тренера национальной команды, соглашение с ним не было продлено. На чемпионате мира 2026 года сборная Бельгии дошла до четвертьфинала, где проиграла испанцам (1:2).

В качестве игрока ван Боммел выиграл Лигу чемпионов в составе "Барселоны" в 2006 году, вместе со сборной Нидерландов становился серебряным призером чемпионата мира 2010 года.

Ван Боммел тренировал нидерландский ПСВ и немецкий "Вольфсбург", а последним местом его работы был бельгийский "Антверпен", который он покинул в 2024 году.