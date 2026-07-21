Главный тренер "КуПС": "Поражение со счетом 0:1 оставляет нам хорошие шансы перед ответной встречей"

Главный тренер финского "КуПС" Мийка Нуутинен прокомментировал поражение от азербайджанского "Сабаха" (0:1) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает İdman.Biz.

"Поздравляю соперника с победой. "Сабах" провел хороший матч. Мы понимали, что нам придется много обороняться и что игра будет очень тяжелой. Хозяева часто атаковали и создали немало опасных моментов. Тем не менее у нас еще есть шансы. Через неделю постараемся показать свой лучший футбол и воспользоваться возможностью выйти в следующий раунд", — заявил Нуутинен.

Наставник КуПС согласился с мнением, что его команде удалось избежать более крупного поражения.

"Да, я согласен. "Сабах" создал много голевых моментов. Но самое важное для нас — то, что мы сохранили шансы на выход в следующий раунд", — отметил он.

Комментируя мнение о том, что его футболисты намеренно затягивали время и были довольны поражением с минимальным счетом, Нуутинен с этим не согласился.

"Нет, я так не считаю. Конечно, поражение со счетом 0:1 оставляет нам хорошие шансы перед ответной встречей, но мы не пытались тянуть время", — подчеркнул специалист.

Также главный тренер финского клуба признал, что его команда действовала недостаточно активно в атаке, и рассказал о планах на ответный матч.

"Нам необходимо внимательно проанализировать первую игру. В составе есть качественные футболисты, которые способны добиться хорошего результата. Посмотрим, какие изменения нужно будет внести перед ответной встречей", — заключил Нуутинен.