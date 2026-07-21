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Романо: "Модрич согласовал новый контракт с "Миланом"

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2026 22:18
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Романо: "Модрич согласовал новый контракт с "Миланом"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич согласовал новый контракт с "Миланом". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Футболист подпишет краткосрочное соглашение с итальянским клубом. Предыдущее трудовое соглашение 40-летнего полузащитника с "россонери" закончилось нынешним летом.

Ранее СМИ сообщали, что 40-летний футболист может завершить карьеру после чемпионата мира 2026 года.

Модрич перешел в "Милан" летом 2025 года. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

İdman.Biz
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