Матч между потенциальными соперниками "Сабаха": "Лех" разгромил "Орхус"

Во вторник, 21 июля, в первом поединке второго квалификационного этапа ЛЧ "Орхус" принимал "Лех" из Познани.

Поляки провели отличный матч и добились разгромной победы. Счет был открыт уже на 29-й минуте после прицельного удара Микаэля Исхака. Перед свистком на перерыв гости забили снова - отличился Патрик Волемарк.

Сразу после перерыва "Орхус" сократил отставание до минимума. Но "Лех" не остановился и еще дважды поразил ворота соперника благодаря прицельным ударам Терри Йегбе и Волемарка, оформившего дубль.

Стоит отметить, что хозяева с 37-й минуты играли вдесятером из-за удаления Йеспера Хансена.

Отметим, что в случае успешного прохождения финского "КуПС", бакинский "Сабах" в следующем раунде встретится с победителем именно этой пары.