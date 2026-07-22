Лука Модрич покинет сборную Хорватии после матча с Испанией - СМИ

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич завершит карьеру в национальной команде после матча Лиги наций с Испанией, которая состоится на стадионе "Полюд" в Сплите 6 октября, сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что Модрич уже сообщил главному тренеру хорватов Славену Биличу о своем решении.

Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал новый контракт с "Миланом" и готов подписать с клубом краткосрочное соглашение.

За сборную Хорватии Модрич провел 202 матча, в которых забил 29 мячей. В составе национальной команды футболист выигрывал серебряные медали чемпионата мира 2018 года и "бронзу" ЧМ-2022.