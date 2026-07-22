Президент ФИФА обратился к сборной Аргентины после завершения ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к сборной Аргентины после завершения ЧМ-2026. В финале турнира Аргентина уступила Испании со счетом 0:1.

"Какой исключительный турнир провела сборная Аргентины на чемпионате мира! Незабываемое возвращение и боевой дух, вдохновившие миллионы, подарили футбольным болельщикам по всему миру незабываемые моменты, которые никогда не сотрутся из памяти.

Возвращение в финал чемпионата мира после завоевания титула на турнире 2022 года — лучшее доказательство превосходства и неизменно высокого уровня аргентинского футбола. Спасибо вам за ваш вклад в то, чтобы этот турнир стал таким особенным, и за вашу невероятную самоотдачу до самых последних минут", — приводит İdman.Biz публикацию Инфантино в соцсетях.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Южноамериканская команда является трехкратным чемпионом мира.