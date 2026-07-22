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"Челси" объявил о переходе Моргана Роджерса

Мировой футбол
Новости
22 Июля 2026 01:26
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"Челси" объявил о переходе Моргана Роджерса

"Челси" на официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Моргана Роджерса из "Астон Виллы". Контракт с 23-летним футболистом подписан до 2033 года.

Как передает İdman.Biz, ранее СМИ сообщали, что лондонский клуб приобретет Роджерса за £ 117 млн (€ 137 млн). По информации портала Transfermarkt, покупка хавбека является самой дорогой в истории "Челси". Предыдущий рекорд принадлежал переходу полузащитника Энцо Фернандеса за € 121 млн.

В прошедшем клубном сезоне Роджерс провел 55 матчей за "Астон Виллу" во всех соревнованиях, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

İdman.Biz
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