УЕФА наказал ЦСКА перед матчем с "Карабахом"

Болгарский ЦСКА (София), который встретится с "Карабахом" во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА, проведет первый матч в Баку без поддержки своих болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, ЦСКА приедет в столицу Азербайджана без фанатов.

Причиной стало недисциплинированное поведение болельщиков софийской команды во время ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против "Дерри Сити".

По итогам инцидента УЕФА запретил болельщикам ЦСКА присутствовать на следующем выездном матче команды.

Первая встреча между "Карабахом" и ЦСКА состоится 23 июля в Баку. Ответный матч пройдет 30 июля в Софии.