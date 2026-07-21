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Гвардиола провел переговоры о работе в сборной Италии

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2026 12:08
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Гвардиола провел переговоры о работе в сборной Италии

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Италии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Italia, технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини и его советник Леонардо провели встречу с испанским специалистом в Барселоне.

Стороны обсудили возможное назначение Гвардиолы на пост главного тренера национальной команды. Представители итальянской федерации представили ему долгосрочный проект развития сборной. Переговоры носили конкретный характер, однако окончательного соглашения пока нет.

Должность остается вакантной после отставки Дженнаро Гаттузо. Под его руководством сборная Италии уступила Боснии и Герцеговине в финале плей-офф за выход на ЧМ-2026 - 1:1, 1:4 по пенальти.

Мальдини был назначен техническим директором Итальянской федерации футбола и президентом Club Italia 11 июля. Леонардо вошел в структуру в качестве его советника.

Гвардиола покинул "Манчестер Сити" летом 2026 года после десяти сезонов в клубе. Под его руководством команда завоевала 20 крупных трофеев, а сам специалист стал самым успешным главным тренером в истории манчестерского клуба.

İdman.Biz
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