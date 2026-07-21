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Лига чемпионов: "Фенербахче" и "Црвена Звезда" начинают еврокубковый сезон

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2026 09:29
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Лига чемпионов: "Фенербахче" и "Црвена Звезда" начинают еврокубковый сезон

Сегодня, помимо встречи "Сабах" - "КуПС", состоятся еще десять первых матчей второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает İdman.Biz, игровой день начнется в 20:00 по бакинскому времени сразу тремя встречами. "Арарат-Армения" примет ирландский "Шэмрок Роверс", грузинская "Иберия 1999" сыграет со словацким "Слованом", а шведский "Мьельбю" встретится с гибралтарским "Линкольн Ред Импс".

В 21:00 датский "Орхус" примет польский "Лех". Победитель этого противостояния может стать следующим соперником "Сабаха", если бакинский клуб пройдет "КуПС".

Один из центральных матчей дня начнется в 22:00. Турецкий "Фенербахче" дома сыграет с польским "Гурником". В это же время швейцарский "Тун" встретится с загребским "Динамо".

В 22:30 австрийский "Штурм" примет шотландский "Хартс", а в 22:45 фарерский "КИ Клаксвик" сыграет с литовским "Кауно Жальгирис".

Завершат программу игрового дня матчи, которые начнутся в 23:00. Североирландский "Ларн" встретится с сербской "Црвеной Звездой", а исландский "Викингур" - с израильским "Хапоэлем" из Беэр-Шевы.

Ответные встречи второго квалификационного раунда пройдут 28 и 29 июля. Победители продолжат борьбу в Лиге чемпионов, а проигравшие перейдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Расписание матчей 21 июля:

20:00. "Арарат-Армения" - "Шэмрок Роверс".

20:00. "Иберия 1999" - "Слован".

20:00. "Мьельбю" - "Линкольн Ред Импс".

20:00. "Сабах" - "КуПС".

21:00. "Орхус" - "Лех".

22:00. "Фенербахче" - "Гурник".

22:00. "Тун" - "Динамо" Загреб.

22:30. "Штурм" - "Хартс".

22:45. "КИ Клаксвик" - "Кауно Жальгирис".

23:00. "Ларн" - "Црвена Звезда".

23:00. "Викингур" - "Хапоэль" Беэр-Шева.

İdman.Biz
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