Испания первой одновременно стала чемпионом мира среди мужчин и женщин

Испания стала первой страной в истории футбола, одновременно владеющей титулами чемпиона мира среди мужских и женских сборных.

Как сообщает İdman.Biz, мужская команда Испании победила Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Женская сборная Испании является действующим чемпионом мира с 2023 года. В финале турнира в Австралии и Новой Зеландии испанки также выиграли со счетом 1:0, победив Англию.

Таким образом, Испания стала первой страной, чьи мужская и женская национальные команды одновременно являются действующими чемпионами мира.

Ранее выиграть оба турнира удавалось также Германии, однако немецкие сборные никогда не владели мужским и женским титулами одновременно.

Мужская сборная Испании завоевала второй титул чемпиона мира в истории. Женская команда впервые выиграла турнир в 2023 году.