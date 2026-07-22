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Гаджи Алиев: "Впервые приму участие в чемпионате мира в качестве тренера"

Борьба
Новости
22 Июля 2026 12:38
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Гаджи Алиев: "Впервые приму участие в чемпионате мира в качестве тренера"

Старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе среди спортсменов до 17 лет Гаджи Алиев поделился мнением о подготовке к чемпионату мира и предстоящем турнире.

Как сообщает İdman.Biz, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы выступил на брифинге перед соревнованиями.

"Я впервые приму участие в чемпионате мира в качестве тренера. Для меня это серьезный экзамен, но подобный турнир совершенно меня не пугает", - сказал Алиев.

Специалист отметил, что работает в национальной команде около двух месяцев.

"Мы проводим заключительные учебно-тренировочные сборы перед чемпионатом мира. Я был назначен тренером сборной около двух месяцев назад, и за это короткое время это уже наши третьи учебно-тренировочные сборы.

Как бы хорошо мы ни подготовились, понимаем, что чемпионат мира будет очень сложным турниром. Особенно сильна конкуренция в борьбе. Здесь будут спортсмены из России, США, Ирана и Японии.

Несмотря на это, считаю, что наша команда подготовилась очень хорошо. Для спортсменов были созданы условия высокого уровня. Думаю, наши борцы добьются хороших результатов", - отметил он.

Алиев подчеркнул, что первый серьезный экзамен в тренерской карьере его не беспокоит.

"Я сам участвовал во многих чемпионатах мира в качестве спортсмена, поэтому такой турнир в роли тренера меня не пугает. В спорте возможны и поражения, но они никогда нас не страшат.

Наша цель - воспитывать для будущих поколений здоровых чемпионов и олимпийских чемпионов", - заявил специалист.

Чемпионат мира U17 по борьбе пройдет с 27 июля по 2 августа на Национальной гимнастической арене.

Согласно окончательному списку участников, утвержденному Объединенным миром борьбы (UWW), на турнире выступят 663 спортсмена. Также будут задействованы 272 тренера и 64 международных судьи.

Всего в связи с чемпионатом мира Азербайджан посетят более 1100 гостей.

İdman.Biz
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