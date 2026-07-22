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Намиг Абдуллаев: "Верю, что наши спортсмены порадуют народ"

Борьба
Новости
22 Июля 2026 11:33
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Намиг Абдуллаев: "Верю, что наши спортсмены порадуют народ"

Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, олимпийский чемпион 2000 года Намиг Абдуллаев рассказал о подготовке к чемпионату мира U17, который пройдет в Баку, и созданных для спортсменов условиях.

Как сообщает İdman.Biz, представитель федерации выступил во время открытой тренировки сборных.

"Желаю нашим командам успехов на соревнованиях. Федерация борьбы Азербайджана создала для спортсменов все необходимые условия. Хочу, чтобы ученики моих учеников стали чемпионами. Наши борцы проявят упорство", - сказал Абдуллаев.

Он подчеркнул, что выступление на домашней арене станет для азербайджанских спортсменов дополнительной мотивацией.

"На родной арене будет развеваться наш флаг и звучать гимн. Этот турнир - шанс для наших борцов. Желаю им как можно больше побед. Верю, что наши спортсмены порадуют народ", - отметил представитель федерации.

Абдуллаев также выразил благодарность организациям, участвующим в подготовке соревнований.

"Благодарен Федерации борьбы Азербайджана за внимание и заботу. Также благодарю Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта", - добавил он.

Чемпионат мира U17 по борьбе пройдет с 27 июля по 2 августа на Национальной гимнастической арене.

Отметим, что согласно окончательному списку участников, утвержденному Объединенным миром борьбы (UWW), в турнире выступят 663 спортсмена. На соревнования также приедут 272 тренера и 64 международных судьи.

В общей сложности в связи с чемпионатом мира Азербайджан посетят более 1100 гостей.

İdman.Biz
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