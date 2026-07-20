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Али Цокаев: "Для победы на первом рейтинговом турнире пришлось потратить много сил"

Борьба
Новости
20 Июля 2026 13:11
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Али Цокаев: "Для победы на первом рейтинговом турнире пришлось потратить много сил"

Азербайджанский борец вольного стиля Али Цокаев, выступающий в весовой категории до 92 кг, прокомментировал победу на рейтинговом турнире в Будапеште.

"Я очень рад, что в этом году выиграл уже третьи соревнования подряд. До этого становился чемпионом Европы среди спортсменов до 23 лет и среди взрослых. Теперь впервые в карьере завоевал "золото" рейтингового турнира. Но победа далась совсем не легко. Для нее пришлось потратить много энергии и сил. Впрочем, этого следовало ожидать, потому что конкуренция среди взрослых находится на другом уровне", - цитирует Цокаева report.az.

Спортсмен также рассказал о возможном переходе в олимпийскую весовую категорию: "Разумеется, в будущем планирую перейти в олимпийский вес. Но сейчас я еще не настолько тяжелый. Если наберу массу, то со следующего года подумаю о выступлениях в категории до 97 кг".

На пути к финалу Цокаев победил американца Дастина Плотта со счетом 8:6, представляющего Бахрейн Магомеда Шарипова - 2:0 и турка Фатиха Алтунбаша - 11:0.

Решающий поединок не состоялся из-за травмы украинца Мухаммеда Алиева. В результате Цокаев впервые в карьере стал победителем рейтингового турнира.

İdman.Biz
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