Азербайджанские борцы не могут познать вкус победы в престижной лиге RAF – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Представитель Азербайджана по вольной борьбе Магомедхан Магомедов неудачно дебютировал в профессиональной лигем Real American Freestyle (RAF).

Как сообщает İdman.Biz, бронзовый призер Олимпийских игр-2024 выступил на турнире RAF 11, прошедшем в Милуоки (США).

Соперником Магомедова стал американец Трент Хидлей. После первого периода азербайджанский борец уступал со счетом 0:2, а во втором пропустил еще шесть баллов. В начале заключительной двухминутки Хидлей провел решающий прием и победил техническим превосходством – 10:0. Организаторы признали выступление американца лучшим на турнире.

Отметим, что Магомедхан Магомедов стал вторым представителем Азербайджана, выступившим в RAF. Первым был трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев. На турнире RAF 10, состоявшемся 13 июня в Сент-Луисе, он проиграл представляющему Пуэрто-Рико Себастьяну Ривере со счетом 5:9.

Таким образом, азербайджанские борцы провели в профессиональной лиге два поединка и пока не смогли одержать первую победу.

Заметим, что в отличие от Гаджи Алиева, завершившего профессиональную карьеру борца, Магомедхан Магомедов является действующим спортсменом и последний раз в составе сборной Азербайджана выступал на рейтинговом турнире в феврале этого года в Тиране (Албания), где проиграл в полуфинале и не вышел на бронзовую схватку из-за травмы.

Возвращаясь к турниру RAF 11, отметим, что в главной схватке вечера американец Колби Ковингтон победил Армана Царукяна со счетом 5:3 и стал первым обладателем пояса RAF Cruiserweight Crossover.

Стоит отмети ть, что Real American Freestyle – созданная в 2025 году американская профессиональная лига по вольной борьбе. Одним из ее основателей был легендарный рестлер Халк Хоган.

В турнирах RAF участвуют олимпийские чемпионы и призеры, известные борцы, звезды студенческой борьбы США и представители смешанных единоборств. Поединки состоят из трех периодов продолжительностью по две минуты.