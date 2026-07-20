Сборная Азербайджана завоевала три медали на турнире в Будапеште - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по борьбе завершила выступление на финальном рейтинговом турнире года в Будапеште. Как сообщает İdman.Biz. команда, представленная 21 спортсменом, везет домой три медали: "золото", "серебро" и "бронзу".

Единственное "золото" взял борец вольного стиля Али Цокаев (92 кг). Еще один вольник Джабраил Гаджиев (79 кг) дошел до финала, но уступил монгольскому борцу и забрал "серебро". В женской борьбе бронзу завоевала Биргюль Солтанова (65 кг), победившая в схватке за третье место канадку Мики Роуботтом.

Представители греко-римского стиля остались без наград — Мурад Мамедов (63 кг) и Ариф Нифтуллаев (97 кг) проиграли свои малые финалы и заняли пятые места. В общекомандном зачете сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла третье место, пропустив вперед Казахстан и Грузию.

20:07

Борцы греко-римского стиля сборной Азербайджана Мурад Мамедов и Ариф Нифтуллаев сразятся за бронзовые медали рейтингового турнира, проходящего в Будапеште (Венгрия).

Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 97 кг Ариф Нифтуллаев на старте одолел представителя Казахстана Ислама Евлоева со счетом 2:1. Однако в полуфинальной схватке наш борец уступил россиянину Илье Ермоленко (0:10). В поединке за третье место Нифтуллаев сойдется на ковре с Арви Саволайненом из Финляндии.

В весе до 63 кг Мурад Мамедов оспорит бронзовую награду в противостоянии с представителем Катара Арефом Мохаммади.

Еще один азербайджанский классик Эльмир Алиев (60 кг) успешно начал утешительный раунд, победив Далтона Робертса (США) со счетом 4:1. Однако в следующей схватке он уступил египтянину Махмуду Сааду со счетом 5:8 и завершил выступление на турнире.

15:14

В Будапеште (Венгрия) продолжается заключительный в этом году рейтинговый турнир по борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, в пятый соревновательный день на ковер вышли четыре представителя сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

В весовой категории до 63 кг Мурад Мамедов стартовал с победы над грузином Придоном Абуладзе (3:1) и вышел в четвертьфинал, где встретится с россиянином Сергеем Емелиным.

Сакит Гулиев (63 кг) уверенно победил представителя Узбекистана Шермухаммада Шарибжанова со счетом 9:1. За выход в полуфинал он поборется с Мохаммади Мохаммади из Катара.

В категории до 97 кг Ариф Нифтуллаев также пробился в четвертьфинал, одолев серба Бранко Дукича по дополнительным показателям (1:1).

Неудачно сложился старт турнира для Эльмира Алиева (60 кг), который в первом поединке уступил кыргызстанцу Жоламану Шаршенбекову со счетом 0:10.

На данный момент в активе сборной Азербайджана три медали турнира: Али Цокаев (92 кг) завоевал золото, Джабраил Гаджиев (79 кг) стал серебряным призером, а Биргюль Солтанова (65 кг) выиграла бронзу.