Чемпионат мира U17 по борьбе в Баку установит рекорд

Чемпионат мира U17 по борьбе, который пройдет в Баку с 27 июля по 2 августа, станет рекордным по числу участников.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в окончательную заявку, утвержденную Объединенным миром борьбы, вошли 663 спортсмена, 272 тренера и 64 международных арбитра.

Ожидается, что для участия в турнире в Азербайджан прибудут более 1100 гостей.

Соревнования соберут наибольшее количество борцов за последние 13 лет. Кроме того, чемпионат станет рекордным за восемь лет по числу представленных стран.

В течение семи дней участники разыграют медали в вольной, греко-римской и женской борьбе.

Турнир пройдет на Национальной гимнастической арене. Федерация борьбы Азербайджана завершает организационную подготовку к соревнованиям.