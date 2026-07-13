Гаджи Керимов: "Мои цели очень велики"

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Керимов поделился эмоциями после победы на молодежном чемпионате Европы, где завоевал "золото", не отдав соперникам ни одного балла.

"Главной целью на чемпионате Европы было увидеть результат нашего тяжелого труда и поднять флаг Азербайджана. Мы очень долго и серьезно готовились к этому турниру всей командой. К счастью, наши усилия принесли ожидаемый результат. Это мое второе "золото" чемпионата Европы, но мои цели гораздо выше. Эту победу я посвящаю светлой памяти наших шехидов, отдавших жизнь за Родину", - цитирует Керимова АЗЕРТАДЖ.

Выступавший в весовой категории до 70 кг спортсмен отметил, что ключом к успеху стало точное выполнение тренерской установки.

"Главной задачей было независимо от счета постоянно вести свою борьбу и не останавливаться. Мне удалось полностью выполнить этот план, и, к счастью, я выиграл, не отдав соперникам ни одного балла. Моими соперниками были очень сильные и известные борцы из Франции, России и других ведущих школ", - сказал Керимов.

По словам чемпиона, единственным поединком, в котором ему пришлось действовать осторожнее обычного, стала схватка с российским борцом.

"Честно говоря, на турнире не было поединка, который создал бы для меня серьезные проблемы. Лишь против представителя России я боролся более осторожно, потому что российская школа традиционно доминирует в этом виде спорта. Но и этот поединок завершился моей победой", - подчеркнул он.

Напомним, сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала на молодежном чемпионате Европы два "золота", два "серебра" и четыре бронзовые медали. С 170 очками команда заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только сборной России (194), а также установила национальные рекорды по количеству медалей и набранных очков на турнире.