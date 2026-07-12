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Чемпионат Европы в Скопье: Юсиф Дурсунов завоевал золотую медаль турнира - ФОТО

Борьба
Новости
12 Июля 2026 22:50
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Чемпионат Европы в Скопье: Юсиф Дурсунов завоевал золотую медаль турнира

В столице Северной Македонии Скопье продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет (U-20). Азербайджанский борец вольного стиля Юсиф Дурсунов завоевал золотую медаль турнира.

В финале весовой категории до 125 кг Дурсунов одержал победу над россиянином Сосланом Габуевым со счетом 4:3 и стал чемпионом Европы U-20.

Кроме того, серебряные медали завоевали Нурлан Агазаде (74 кг) и Джамал Аббасов (61 кг). В финале Агазаде уступил представителю Германии Мануэлю Вагину (2:4), а Аббасов проиграл россиянину Усману Индирбаеву (2:13).

Бронзовым призером чемпионата Европы в весовой категории до 86 кг стал Мухаммед Аббасзаде, который в схватке за третье место победил израильтянина Томера Дрожняка со счетом 7:1.

Таким образом, азербайджанские борцы вольного стиля завершили очередной соревновательный день на чемпионате Европы U-20 с одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.

İdman.Biz
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