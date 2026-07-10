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Испания и Бельгия сыграют за выход в полуфинал ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
10 Июля 2026 09:26
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Испания и Бельгия сыграют за выход в полуфинал ЧМ-2026

Сегодня на чемпионате мира-2026 по футболу состоится очередной матч 1/4 финала.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Испании сыграет с командой Бельгии.

Испанцы вышли в четвертьфинал после победы над Португалией со счетом 1:0. Команда сумела пройти одного из принципиальных соперников и продолжает борьбу за титул.

Бельгия на предыдущей стадии уверенно обыграла сборную США - 4:1. Этот результат стал одним из самых ярких в 1/8 финала и подтвердил атакующий потенциал команды.

Для Испании матч станет проверкой на стабильность в игре против соперника, который способен быстро наказывать за ошибки. Бельгия, в свою очередь, постарается использовать скорость, давление и качество в завершающей стадии атак.

Чемпионат мира-2026
1/4 финала
10 июля

23:00 Испания - Бельгия

Победитель пары Испания - Бельгия в полуфинале сыграет с победителем матча Франция - Марокко.

Напомним, финал ЧМ-2026 состоится 19 июля.

İdman.Biz
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