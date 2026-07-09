Франция и Марокко откроют четвертьфинал ЧМ-2026

Сегодня на чемпионате мира-2026 по футболу стартует четвертьфинальная стадия.

Как сообщает İdman.Biz, в первом матче 1/4 финала сборная Франции сыграет с командой Марокко.

Французы вышли в четвертьфинал после победы над Парагваем со счетом 1:0. Единственный гол в том матче позволил команде продолжить путь в плей-офф без лишней яркости, но с нужным результатом.

Марокко на предыдущей стадии уверенно обыграло Канаду - 3:0. Африканская сборная вновь подтвердила, что способна не только терпеть давление соперника, но и использовать свои моменты.

Для Франции этот матч станет проверкой на умение вскрывать организованную и дисциплинированную команду. Марокко, в свою очередь, постарается снова сыграть на характере, плотности и быстрых переходах из обороны в атаку.

Чемпионат мира-2026

1/4 финала

10 июля

23:59 Франция - Марокко

Победитель пары Франция - Марокко в полуфинале встретится с победителем матча Испания - Бельгия.

Напомним, чемпионат мира-2026 завершится 19 июля.