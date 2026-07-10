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Мбаппе — самый молодой футболист в истории с 20 матчами на ЧМ

ЧМ-2026
Новости
10 Июля 2026 01:22
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Мбаппе — самый молодой футболист в истории с 20 матчами на ЧМ

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом (27 лет 201 день) в истории с 20 встречами на чемпионатах мира. Об этом информирует Squawka.

Мбаппе вышел в стартовом составе "трехцветных" на матч с Марокко в четвертьфинале чемпионате мира 2026 года. В 19 предыдущих встречах мирового первенства 27-летний форвард отметился 19 голами и пятью результативными передачами.

Мбаппе дебютировал на чемпионатах мира на мировом первенстве 2018 года. Всего за сборную Франции нападающий провел 103 матча во всех турнирах, в которых забил 63 гола и сделал 42 результативные передачи.

İdman.Biz
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