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Еще один азербайджанский борец вышел в финал ЧЕ в Скопье - ОБНОВЛЕНО

Борьба
Новости
11 Июля 2026 20:20
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Еще один азербайджанский борец вышел в финал ЧЕ в Скопье - ОБНОВЛЕНО

В столице Северной Македонии, Скопье, продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет (U-20).

Как сообщает İdman.Biz, наш борец вольного стиля Юсиф Дурсунов (125 кг) в полуфинале победил представителя Армении Генрика Айкяна со счетом 6:1 и вышел в финал.

20:02

В столице Северной Македонии, Скопье, продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет (U-20).

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский борец вольного стиля Джамал Аббасов (61 кг) в полуфинале встретился с итальянцем Паскуале Лиуцци. Наш соотечественник одержал победу над соперником с явным преимуществом (10:0) и вышел в финал чемпионата Европы U-20.

Выступающий в весовой категории до 74 кг Нурлан Агазаде в полуфинале сошелся на ковре с представителем Турции Умутом Услу. Агазаде победил своего соперника со счетом 10:1 и также гарантировал себе место в финале.

İdman.Biz
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