Будапештский экзамен для лидеров сборной Азербайджана по борьбе – ОБЗОР İDMAN.BİZ

С 15 по 19 июля в Будапеште пройдет рейтинговый турнир UWW Polyak Imre, Varga Janos & Kozma Istvan Memorial – главный турнир лета-2026 для азербайджанских борцов.

Как сообщает İdman.Biz, по предварительным заявкам сборная Азербайджана будет представлена 22 борцами в трех дисциплинах - вольной, греко-римской и женской борьбе.

Команды могут внести изменения в составы за 72 часа до старта турнира в той или иной борцовской дисциплине. Особый интерес вызывают олимпийские весовые категории, ведь именно они будут иметь ключевое значение в дальнейшем олимпийском цикле.

Сам турнир в Венгрии лицензии на Олимпийские игры-2028 не раздает. Но Ranking Series влияет на текущий рейтинг UWW, посев и статус спортсменов. За победу на турнире такого уровня борец получает 8000 рейтинговых очков, за серебро - 6400, за бронзу - 5200. Уже со следующего года результаты рейтинговых турниров будут учитываться при формировании олимпийского квалификационного рейтинга. Как известно, по три лучших борца по рейтингу в каждом весе из числа тех, кто не отобрался через чемпионат мира и квалификационные турниры, получат путевки на Игры-2028.

Вольная борьба: главные ожидания

В категории до 57 кг выступит действующий чемпион Европы Ислам Базарганов. После золота континентального первенства он подходит к Будапешту уже не как просто претендент, а как один из лидеров веса. Среди его соперников - белорус Арыйан Тютрин, грузин Роберти Дингашвили, канадец Тимоти Левин, американец Энтони Нокс и несколько представителей Казахстана. Для Базарганова это хороший шанс подтвердить, что успех на чемпионате Европы был не разовым триумфом, а новым уровнем.

В 65 кг заявлен Рашид Бабазаде. Вес олимпийский, поэтому даже без статуса главного фаворита его выступление будет важным для внутренней конкуренции в сборной. Здесь выделяются призер чемпионата мира Агустин Дестрибатс из Аргентины, белорус Магомедхан Магомедханов, представитель Бахрейна Алибег Алибегов, индиец Мохит Кумар и казахстанская группа борцов.

Один из лидеров команды Туран Байрамов выступит в 74 кг. Он является призером чемпионатов Европы и участником Олимпийских игр, а в этом сезоне дошел до финала континентального первенства. В Будапеште его снова ждет очень плотная конкуренция. В первую очередь - многократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира Таймураз Салказанов из Словакии. Также опасны чемпион мира в неолимпийском весе Нуркожа Кайпанов из Казахстана, Георгий Элбакидзе из Грузии, Мурад Курамагомедов из Венгрии и Магомедрасул Аслуев из Бахрейна.

В 86 кг выступит серебряный призер чемпионата Европы-2026 Арсений Джиоев. Это один из тех весов, где Азербайджан вправе рассчитывать на медаль. Его основные конкуренты - призер чемпионатов мира и Европы Владимир Гамкрелидзе из Грузии, француз Рахим Магамадов, иранец Али Савадкухи, индиец Мукул Дахия и представители Казахстана. Для Джиоева турнир важен как возможность укрепить позиции в олимпийской категории.

В 97 кг заявлен серебряный призер чемпионата мира в весе до 92 кг Осман Нурмагомедов, который в Будапеште будет бороться уже в олимпийской категории. Здесь состав один из самых сильных на турнире: олимпийский чемпион и чемпион мира Ахмед Тажудинов из Бахрейна, чемпион мира Ризабек Айтмухан из Казахстана, призер чемпионата мира Дипак Пуния из Индии, словак Батрбек Цакулов, поляк Збигнев Барановски и американец Джейкоб Карденас. Для Нурмагомедова это будет серьезная проверка именно в новом олимпийском контексте.

В супертяжелом весе до 125 кг главная ставка - Гиорги Мешвилдишвили, чемпион Европы и призер крупнейших международных стартов. Его ждут олимпийский призер Абрахам Коньедо из Италии, призер чемпионата мира Мейсон Пэррис из США, опытный поляк Роберт Баран, Шамиль Шарипов из Бахрейна, Владислав Байцаев из Венгрии и Юрий Идзинский из Украины. Здесь задача Мешвилдишвили очевидна - бороться за финал, статус лидера мирового рейтинга в своем весе обязывает это делать.

В неолимпийских весах у Азербайджана также есть сильные участники. Нураддин Новрузов заявлен в 61 кг, Кянан Хейбатов - в 70 кг, Джабраил Гаджиев - в 79 кг, а чемпион Европы-2026 Али Цокаев - в 92 кг. У Новрузова среди соперников есть чемпион мира Зелимхан Абакаров из Албании, у Хейбатова - опытный Исмаил Мусукаев из Венгрии и Ислам Дудаев из Албании, у Гаджиева - олимпийский призер Магомедхабиб Кадзимагомедов из Беларуси и Ахсарбек Гулаев из Словакии, а у Цокаева - один из лидеров веса Азамат Даулетбеков из Казахстана, болгарин Ахмед Батаев и Миряни Майсурадзе из Грузии.

Греко-римская борьба: без главного лидера, но с тяжелыми сетками

В греко-римской борьбе обращает на себя внимание отсутствие Хасрата Джафарова. Олимпийский призер и многократный чемпион Европы в заявку на турнир не включен.

В олимпийском весе до 60 кг Азербайджан представят Эльмир Алиев и Нихад Гулузаде. Сетка здесь очень непростая: чемпион мира и олимпийский призер Жоламан Шаршенбеков из Кыргызстана, чемпион Европы Денис Михай из Румынии, его соотечественник Разван Арнаут, турок Энес Башар, а также россияне Анвар Аллахяров и Садык Лалаев. В такой конкуренции уже выход в медальные схватки станет для азербайджанцев серьезным достижением.

В 67 кг выступит Магомед Шукюрзаде. Среди его конкурентов - призер чемпионата мира Славик Галстян из Армении, опытный хорват Доминик Этлингер, чемпион Европы Мурат Фырат из Турции, казахстанец Мейиржан Шермаханбет, узбек Айтжан Халмаханов, а также россияне Даниал Агаев, Динислам Бамматов и Руслан Бичурин.

Также надежды возлагаются на Арифа Нифтуллаева в 97 кг. В его весе заявлены олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Муса Евлоев из России, египтянин Мохамед Габр, олимпийский призер Узур Джузупбеков из Кыргызстана, чех Артур Омаров, финн Арви Саволайнен и венгр Алекс Сёке. Это очень сильный состав, поэтому медаль Нифтуллаева будет выглядеть особенно ценной.

В неолимпийском весе до 63 кг Азербайджан представят Мурад Мамедов и Сакит Гулиев. Их ждут чемпион Европы и призер мира Керем Камал из Турции, чемпион мира и олимпийский призер Сергей Емелин из России, его соотечественник Жамболат Локяев, грузин Придон Абуладзе и сильные узбекские борцы.

Женская борьба: главная ставка — Жаля Алиева

У женщин основной акцент будет на Жале Алиевой в олимпийском весе до 57 кг. Призер чемпионата Европы уже доказала, что способна бороться на взрослом уровне, но в Будапеште ее ждет сильная сетка. Среди соперниц - призер чемпионата мира Джуллия Пенальбер из Бразилии, эквадорка Луиза Вальверде, китаянка Кэсинь Хун, полька Анхелина Лысак, румынка Георгиана Лирка и турчанка Эльвира Сулейман Камалоглу. Для Алиевой это один из главных тестов лета.

В олимпийском весе до 53 кг выступят Асмар Джанкуртаран и Наргиз Самедова. Их категория собрала серьезных соперниц: олимпийскую призерку Лусию Йепес из Эквадора, многократную чемпионку Европы Андреа Ану из Румынии, Роксану Засину из Польши, Натия Сванидзе из России и представительниц Китая. Для азербайджанок это больше проверка уровня, чем старт, где их можно заранее записывать в фаворитки.

В 68 кг Нигяр Мирзазаде также попала в очень сильный вес. Здесь есть олимпийская призерка и чемпионка мира Мээрим Жуманазарова из Кыргызстана, чемпионка мира среди U23 Несрин Баш из Турции, призер чемпионата мира Мерси Адекуоройе из Нигерии, Алина Шаучук из Беларуси и Катерина Зеленых из Румынии.

В неолимпийских категориях у Азербайджана выступят Гюльтекин Ширинова в 55 кг и Биргюль Солтанова в 65 кг. У Шириновой среди соперниц выделяются шведка Джонна Мальмгрен, немка Анастасия Блайвас, канадка Карла Годинез и турчанка Туба Демир. Солтанова поборется с представительницами Кыргызстана, Румынии, Сербии, США и других стран.

Теймур Тушиев