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Четыре азербайджанских борца вышли в полуфинал Евро

Борьба
Новости
6 Июля 2026 21:31
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Четыре азербайджанских борца вышли в полуфинал Евро

В Скопье стартовал чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, и уже в первый соревновательный день сборная Азербайджана добилась серьезного успеха.

Как сообщает İdman.Biz, сразу четыре азербайджанских борца греко-римского стиля пробились в полуфинал континентального первенства.

В весовой категории до 55 кг Эмин Джавадлы последовательно победил представителя Турции Денизхана Огуна (5:1) и немца Ленни Вернера (16:5). В полуфинале азербайджанец встретится с греком Василеосом Папагеоргиу.

В категории до 77 кг Джавидан Нехматов оказался сильнее финна Луки Каянне (2:0) и выступающего под нейтральным флагом Назара Берковского (8:0). За выход в финал он поспорит с турецким борцом Алканом Акаром.

Орхан Гаджиев (87 кг) уверенно победил немецкого спортсмена Антона Буххольца (9:0), а затем в напряженной схватке одолел украинца Владислава Солодчука (11:9). Следующим соперником Гаджиева станет представитель Израиля Ицхак Немсадзе.

В категории до 130 кг Мусеи-Казым Гусейн в четвертьфинале взял верх над армянским борцом Левой Шухяном (2:1). В полуфинале он встретится с украинцем Иваном Янковским.

Неудачно выступил лишь Турал Ахмедов (63 кг), который в 1/8 финала уступил грузину Георгию Чикаидзе со счетом 0:9.

Чемпионат Европы U-20 завершится 12 июля.

İdman.Biz
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