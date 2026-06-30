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Гаджи Алиев: "Я болею за Роналду, но сейчас самую уверенную игру показывает Аргентина"

ЧМ-2026
Новости
30 Июня 2026 18:26
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Гаджи Алиев: "Я болею за Роналду, но сейчас самую уверенную игру показывает Аргентина"

Двукратный призер Олимпийских игр по вольной борьбе, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев поделился мнением о ходе ЧМ-2026.

"Думаю, Аргентина может стать чемпионом мира. На мой взгляд, сейчас именно у нее самые реальные шансы выиграть кубок", — цитирует Алиева АЗЕРТАДЖ.

Ветеран азербайджанского спорта отметил, что следит за матчами мундиаля. По словам Алиева, его любимой командой остается Португалия, однако наиболее уверенный футбол на данный момент показывает сборная Аргентины.

"Все знают, что я болею за Криштиану Роналду. Но, к сожалению, Португалия показывает не такую хорошую игру. Мне кажется, что сейчас самый зрелищный и уверенный футбол демонстрирует Аргентина. В команде есть такой лидер, как Лионель Месси, и остальные футболисты, глядя на него, борются с еще большим желанием. Поэтому думаю, что победителем турнира станет Аргентина", — сказал Алиев.

Отметим, что сборная Португалии 3 июля сыграет с Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026. Аргентина днем позже в этом же раунде встретится с Кабо-Верде.

İdman.Biz
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