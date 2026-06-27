Сегодня в Баку пройдет турнир UFC Fight Night Baku - ВИДЕО

Сегодня в Баку состоится турнир UFC Fight Night Baku по смешанным единоборствам.
Как сообщает İdman.Biz, бойцовский вечер пройдет на Национальной гимнастической арене.
Предварительный кард стартует в 17:00, а основные поединки начнутся в 20:00.
Главным событием турнира станет бой азербайджанского бойца Рафаэля Физиева против мексиканца Мануэля Торреса в легком весе.
В октагон также выйдут другие азербайджанские представители UFC. Назим Садыхов встретится с бразильцем Матеусом Камило, Фарман Гасанов проведет бой с американцем Эриком Ноланом, а Тахир Абдуллаев сразится с бразильцем Джефферсоном Насименто.
UFC Fight Night Baku
Предварительный кард
Таир Абдуллаев (Азербайджан) - Джефферсон Насименто (Бразилия)
Бекзат Алмахан (Казахстан) - Дзюнъён Мацумото (Бразилия)
Даниил Донченко (Украина) - Теодор Берггрен (Швеция)
Каан Офли (Австралия) - Хавьер Рейес (Колумбия)
Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) - Андрей Пуляев (Россия)
Абдул Рахман Яхьяев (Турция) - Джулиус Уокер (США)
Фарман Гасанов (Азербайджан) - Эрик Нолан (США)
Основной кард
Абус Магомедов (Германия) - Михал Олексейчук (Польша)
Икрам Алискеров (Россия) - Брунно Феррейра (Бразилия)
Асу Алмабаев (Казахстан) - Чарльз Джонсон (США)
Назим Садыхов (Азербайджан) - Матеус Камило (Бразилия)
Шарабутдин Магомедов (Россия) - Мишель Перейра (Бразилия)
Рафаэль Физиев (Азербайджан) - Мануэль Торрес (Мексика)
Отметим, что первый турнир UFC в Баку прошел в 2025 году.