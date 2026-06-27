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Сегодня в Баку пройдет турнир UFC Fight Night Baku - ВИДЕО

ММА
Новости
27 Июня 2026 10:21
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Сегодня в Баку пройдет турнир UFC Fight Night Baku

Сегодня в Баку состоится турнир UFC Fight Night Baku по смешанным единоборствам.

Как сообщает İdman.Biz, бойцовский вечер пройдет на Национальной гимнастической арене.

Предварительный кард стартует в 17:00, а основные поединки начнутся в 20:00.

Главным событием турнира станет бой азербайджанского бойца Рафаэля Физиева против мексиканца Мануэля Торреса в легком весе.

В октагон также выйдут другие азербайджанские представители UFC. Назим Садыхов встретится с бразильцем Матеусом Камило, Фарман Гасанов проведет бой с американцем Эриком Ноланом, а Тахир Абдуллаев сразится с бразильцем Джефферсоном Насименто.

UFC Fight Night Baku

Предварительный кард

Таир Абдуллаев (Азербайджан) - Джефферсон Насименто (Бразилия)

Бекзат Алмахан (Казахстан) - Дзюнъён Мацумото (Бразилия)

Даниил Донченко (Украина) - Теодор Берггрен (Швеция)

Каан Офли (Австралия) - Хавьер Рейес (Колумбия)

Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) - Андрей Пуляев (Россия)

Абдул Рахман Яхьяев (Турция) - Джулиус Уокер (США)

Фарман Гасанов (Азербайджан) - Эрик Нолан (США)

Основной кард

Абус Магомедов (Германия) - Михал Олексейчук (Польша)

Икрам Алискеров (Россия) - Брунно Феррейра (Бразилия)

Асу Алмабаев (Казахстан) - Чарльз Джонсон (США)

Назим Садыхов (Азербайджан) - Матеус Камило (Бразилия)

Шарабутдин Магомедов (Россия) - Мишель Перейра (Бразилия)

Рафаэль Физиев (Азербайджан) - Мануэль Торрес (Мексика)

Отметим, что первый турнир UFC в Баку прошел в 2025 году.

İdman.Biz
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