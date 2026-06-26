Физиев и Торрес прошли официальное взвешивание перед UFC Baku - ВИДЕО

В Баку состоялось официальное взвешивание участников турнира UFC Fight Night Baku.
Как сообщает İdman.Biz, турнир пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене.
В главном бою вечера представитель Азербайджана Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом в легком весе. Оба бойца успешно прошли официальное взвешивание и показали одинаковый результат - 70,8 кг.
Азербайджанский боец Назим Садыхов также уложился в лимит перед поединком с бразильцем Матеусом Камило. Вес обоих спортсменов составил 70,8 кг.
Церемониальное взвешивание и дуэли взглядов состоятся сегодня в 17:00 на Национальной гимнастической арене. Вход свободный.
Результаты официального взвешивания:
Предварительный кард:
Таир Абдуллаев (77,3 кг) - Джефферсон Насименто (77,6 кг)
Бекзат Алмахан - Ян Мацумото (59,2 кг)
Даниил Донченко (77,3 кг) - Теодор Берггрен (77,6 кг)
Каан Офли (66,2 кг) - Хавьер Рейес
Нурсултон Рузибоев (84,4 кг) - Андрей Пуляев
Абдул-Рахман Яхьяев (93,4 кг) - Джулиус Уокер (93,0 кг)
Фарман Гасанов (77,3 кг) - Эрик Нолан (77,3 кг)
Основной кард:
Абус Магомедов (84,1 кг) - Михал Олексейчук (84,4 кг)
Икрам Алискеров (84,4 кг) - Брунно Феррейра (83,9 кг)
Асу Алмабаев (57,2 кг) - Чарльз Джонсон (56,7 кг)
Назим Садыхов (70,8 кг) - Матеус Камило (70,8 кг)
Шарабутдин Магомедов (84,1 кг) - Мишель Перейра (84,1 кг)
Рафаэль Физиев (70,8 кг) - Мануэль Торрес (70,8 кг)