Физиев и Торрес прошли официальное взвешивание перед UFC Baku - ВИДЕО

В Баку состоялось официальное взвешивание участников турнира UFC Fight Night Baku.

Как сообщает İdman.Biz, турнир пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене.

В главном бою вечера представитель Азербайджана Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом в легком весе. Оба бойца успешно прошли официальное взвешивание и показали одинаковый результат - 70,8 кг.

Азербайджанский боец Назим Садыхов также уложился в лимит перед поединком с бразильцем Матеусом Камило. Вес обоих спортсменов составил 70,8 кг.

Церемониальное взвешивание и дуэли взглядов состоятся сегодня в 17:00 на Национальной гимнастической арене. Вход свободный.

Результаты официального взвешивания:

Предварительный кард:

Таир Абдуллаев (77,3 кг) - Джефферсон Насименто (77,6 кг)

Бекзат Алмахан - Ян Мацумото (59,2 кг)

Даниил Донченко (77,3 кг) - Теодор Берггрен (77,6 кг)

Каан Офли (66,2 кг) - Хавьер Рейес

Нурсултон Рузибоев (84,4 кг) - Андрей Пуляев

Абдул-Рахман Яхьяев (93,4 кг) - Джулиус Уокер (93,0 кг)

Фарман Гасанов (77,3 кг) - Эрик Нолан (77,3 кг)

Основной кард:

Абус Магомедов (84,1 кг) - Михал Олексейчук (84,4 кг)

Икрам Алискеров (84,4 кг) - Брунно Феррейра (83,9 кг)

Асу Алмабаев (57,2 кг) - Чарльз Джонсон (56,7 кг)

Назим Садыхов (70,8 кг) - Матеус Камило (70,8 кг)

Шарабутдин Магомедов (84,1 кг) - Мишель Перейра (84,1 кг)

Рафаэль Физиев (70,8 кг) - Мануэль Торрес (70,8 кг)