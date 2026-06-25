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Армянский тренер бойца UFC приехал в Баку - ФОТО

ММА
Новости
25 Июня 2026 17:38
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Армянский тренер бойца UFC приехал в Баку - ФОТО

Армянский тренер российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова Гор Азизян приехал в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, он опубликовал соответствующее фото в своем Instagram-аккаунте.

Азизян ранее заявлял, что хотел бы посетить столицу Азербайджана.

В апреле этого года в подкасте Probesport на YouTube он говорил, что не видит причин отказываться от поездки в Баку.

"Почему я не должен ехать в Баку? UFC проводит турнир. Я не сделал ничего плохого. У меня нет причин переживать. Разве я должен оставить своего бойца одного из-за того, что армяне назовут меня предателем или врагом народа? Война закончилась.

Пора прекратить все эти разговоры. Мы должны быть друзьями. Те, кто хочет воевать, пусть воюют. Я не думаю о войне", - сказал Азизян.

Турнир UFC пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене в Баку. В главном бою вечера представитель Азербайджана Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом в легком весе.

İdman.Biz
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