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Рафаэль Физиев о новом рейтинге UFC на основе ИИ: "Шняга какая-то"

ММА
Новости
24 Июня 2026 22:59
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Рафаэль Физиев о новом рейтинге UFC на основе ИИ: "Шняга какая-то"

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал новую систему рейтингов, которую Абсолютный бойцовский чемпионат впервые сформировал с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщает İdman.Biz, в обновленном рейтинге Meta UFC Rankings Физиев не вошел в число 15 лучших бойцов своего дивизиона. В ответ на вопрос журналистов спортсмен отнесся к нововведению довольно скептически.

"В пяти последних боях одна победа, чему удивляться? Это же искусственный интеллект, тут тоже нечему удивляться. Я бы даже не называл это интеллектом. Это набор алгоритмов и всяких действий, которые приводят к каким-то решениям. Шняга какая-то", - заявил Физиев в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что UFC накануне представил новую систему рейтингов, полностью отказавшись от традиционного голосования экспертов. Теперь позиции бойцов определяются автоматически с помощью машинного обучения и статистического моделирования.

Согласно официальному заявлению промоушена, рейтинги Meta UFC будут обновляться каждый понедельник после турниров. Система анализирует вероятность исхода поединков, способы побед, уровень соперников, динамику результатов, выступления в различных весовых категориях и другие статистические показатели.

В UFC подчеркивают, что новая модель по-разному оценивает значимость побед и поражений. Например, успех над соперником из верхней части рейтинга имеет больший вес, чем победа над менее рейтинговым бойцом. Также учитывается фактор времени - недавние поединки влияют на позиции сильнее, а длительное отсутствие выступлений приводит к снижению рейтинга.

Несмотря на заявления UFC о максимальной объективности новой системы, комментарий Физиева стал одной из первых публичных реакций бойцов на внедрение искусственного интеллекта в формирование рейтингов организации.

Отметим, что уже 27 июня Физиев выступит на турнире UFC Fight Night: Fiziev vs Torres в Баку, где в главном событии вечера встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.

İdman.Biz
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