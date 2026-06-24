24 Июня 2026
RU

Бойцы UFC встретились с болельщиками в Баку - ОБНОВЛЕНО\ФОТО + ВИДЕО

ММА
Новости
24 Июня 2026 19:58
41
Бойцы UFC встретились с болельщиками в Баку

В Баку состоялась открытая тренировка участников турнира UFC Fight Night, который пройдет в столице Азербайджана 27 июня.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в Приморском национальном парке и собрало большое количество поклонников смешанных единоборств.

Перед болельщиками выступили участники главного боя вечера Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес, а также участник соглавного поединка Шарабутдин Магомедов, более известный как Shara Bullet.

В открытой тренировке также приняли участие азербайджанские бойцы Назим Садыхов и Фарман Гасанов.

Каждый из спортсменов провел десятиминутную показательную тренировку, после чего пообщался с поклонниками и ответил на их вопросы.

Помимо открытой тренировки для гостей была организована фан-зона с различными интерактивными активностями и развлекательной программой.

Напомним, что турнир UFC Fight Night пройдет 27 июня на Национальной арене гимнастики. Главным событием вечера станет поединок между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом.

19:28

В Приморском национальном парке Баку продолжается открытая тренировка участников турнира UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres.

Как сообщает İdman.Biz, одним из самых ожидаемых моментов мероприятия стало появление на сцене азербайджанского бойца Рафаэля Физиева.

Болельщики встретили одного из главных героев предстоящего турнира бурными аплодисментами и восторженными возгласами. Поддержка зрителей сопровождала спортсмена на протяжении всего его выхода к публике.

Физиев провел показательную тренировку и поприветствовал поклонников, собравшихся на мероприятии за несколько дней до исторического турнира UFC в Азербайджане.

Напомним, что 27 июня на Национальной арене гимнастики Рафаэль Физиев станет главным участником вечера UFC Fight Night: Fiziev vs Torres, где встретится с Мануэлем Торресом.

18:45

В преддверии турнира UFC Fight Night: Fiziev vs Torres в Баку проходит открытая тренировка для поклонников смешанных единоборств.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие организовано в Приморском национальном парке рядом с фонтаном "Семь красавиц" и собрало большое количество любителей ММА.

В открытой тренировке принимают участие главные действующие лица предстоящего турнира - Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес, Шарабутдин Магомедов, Назим Садыхов и Фарман Гасанов.

Напомним, что турнир UFC Fight Night: Fiziev vs Torres состоится 27 июня на Национальной арене гимнастики и станет первым турниром UFC в истории Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рафаэль Физиев: "Пятираундовый бой - мое преимущество"
16:09
ММА

Рафаэль Физиев: "Пятираундовый бой - мое преимущество"

Азербайджанский боец рассказал о подготовке к поединку с Мануэлем Торресом

Назим Садыхов: "Изучил сильные и слабые стороны соперника"
16:03
ММА

Назим Садыхов: "Изучил сильные и слабые стороны соперника"

Азербайджанский боец рассказал о подготовке к поединку с Матеусом Камило

Шарабутдин Магомедов: "Хочу, чтобы Перейра показал свой лучший бой"
15:48
ММА

Шарабутдин Магомедов: "Хочу, чтобы Перейра показал свой лучший бой"

Российский боец заявил, что полностью сосредоточен на поединке в Баку

Мишель Перейра: "Мне не нравится Шара Магомедов"
15:38
ММА

Мишель Перейра: "Мне не нравится Шара Магомедов"

Бразилец заявил, что его конфликт с соперником выходит за пределы октагона

Тахир Абдуллаев: "Главной целью было попасть в UFC"
15:28
ММА

Тахир Абдуллаев: "Главной целью было попасть в UFC"

Азербайджанский боец отметил особую мотивацию перед выступлением в Баку

Соперник Назима Садыхова: "В субботу вы увидите красивый бой"
15:03
ММА

Соперник Назима Садыхова: "В субботу вы увидите красивый бой"

Бразилец Матеус Камило заявил о готовности к поединку на турнире UFC в Баку

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне
23 Июня 10:28
Формула 1

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне

Деймон Хилл считает, что внутрикомандная борьба может сыграть на руку британцу