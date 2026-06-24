Бойцы UFC встретились с болельщиками в Баку - ОБНОВЛЕНО\ФОТО + ВИДЕО

В Баку состоялась открытая тренировка участников турнира UFC Fight Night, который пройдет в столице Азербайджана 27 июня.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в Приморском национальном парке и собрало большое количество поклонников смешанных единоборств.

Перед болельщиками выступили участники главного боя вечера Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес, а также участник соглавного поединка Шарабутдин Магомедов, более известный как Shara Bullet.

В открытой тренировке также приняли участие азербайджанские бойцы Назим Садыхов и Фарман Гасанов.

Каждый из спортсменов провел десятиминутную показательную тренировку, после чего пообщался с поклонниками и ответил на их вопросы.

Помимо открытой тренировки для гостей была организована фан-зона с различными интерактивными активностями и развлекательной программой.

Напомним, что турнир UFC Fight Night пройдет 27 июня на Национальной арене гимнастики. Главным событием вечера станет поединок между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом.

19:28

В Приморском национальном парке Баку продолжается открытая тренировка участников турнира UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres.

Как сообщает İdman.Biz, одним из самых ожидаемых моментов мероприятия стало появление на сцене азербайджанского бойца Рафаэля Физиева.

Болельщики встретили одного из главных героев предстоящего турнира бурными аплодисментами и восторженными возгласами. Поддержка зрителей сопровождала спортсмена на протяжении всего его выхода к публике.

Физиев провел показательную тренировку и поприветствовал поклонников, собравшихся на мероприятии за несколько дней до исторического турнира UFC в Азербайджане.

Напомним, что 27 июня на Национальной арене гимнастики Рафаэль Физиев станет главным участником вечера UFC Fight Night: Fiziev vs Torres, где встретится с Мануэлем Торресом.

18:45

В преддверии турнира UFC Fight Night: Fiziev vs Torres в Баку проходит открытая тренировка для поклонников смешанных единоборств.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие организовано в Приморском национальном парке рядом с фонтаном "Семь красавиц" и собрало большое количество любителей ММА.

В открытой тренировке принимают участие главные действующие лица предстоящего турнира - Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес, Шарабутдин Магомедов, Назим Садыхов и Фарман Гасанов.

Напомним, что турнир UFC Fight Night: Fiziev vs Torres состоится 27 июня на Национальной арене гимнастики и станет первым турниром UFC в истории Азербайджана.