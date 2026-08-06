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Хьюз предложил Нурмагомедову провести третий бой

ММА
Новости
6 Августа 2026 03:12
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Хьюз предложил Нурмагомедову провести третий бой

Бывший претендент на титул PFL в легком весе Пол Хьюз выразил желание провести третий поединок с чемпионом организации Усманом Нурмагомедовым.

Как сообщает İdman.Biz, ирландский боец выступил с таким заявлением после победы Нурмагомедова над Арчи Колганом на турнире PFL, который состоялся 1 августа в Нью-Йорке.

"Думаю, весь мир ММА согласен с тем, что сейчас мы с ним на равных. Наш второй бой был очень близким, хотя перед ним я не тренировался шесть недель, поскольку перенес две операции из-за травм. Я на сто процентов уверен, что могу победить этого человека", - заявил Хьюз.

По словам ирландца, он рассчитывает, что трилогия с Нурмагомедовым состоится в будущем.

Кроме того, Хьюз выразил мнение, что среди бойцов UFC лишь немногие способны создать серьезные проблемы российскому чемпиону, выделив Илию Топурию и Макса Холлоуэя как наиболее опасных соперников по стилю.

İdman.Biz
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