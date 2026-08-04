Чемпион по ММА обвиняется в захвате государственных земель - ФОТО

Известный азербайджанский боец смешанных единоборств Анар Гусейнов предстал перед судом по обвинению в незаконном захвате и продаже земель, принадлежащих государству.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на qafqazinfo.az, дело в отношении 11 обвиняемых рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Все они остаются на свободе.

Согласно оглашенному прокурором обвинению, участники преступной группы без законного права собственности, пользования или аренды захватили более 25 гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения. Впоследствии участки были проданы и переданы в долгосрочную аренду другим лицам, которые признаны потерпевшими по делу.

Следствие считает, что Гусейнов вместе с Джейхуном Ашрафовым и Галибом Алиевым участвовал в захвате земельных участков, а также в получении 1,2 миллиона манатов от их продажи и передачи в долгосрочную аренду. Общий ущерб государству оценивается более чем в 4 миллиона манатов.

Гусейнов не признает предъявленные ему обвинения и просит суд вынести оправдательный приговор. Его адвокат Рузи Самедов заявил, что защита не согласна с обвинением и представит опровергающие его доказательства в ходе судебного следствия.

Если вина обвиняемых по статьям 178.4 и 188.3 Уголовного кодекса Азербайджана будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок свыше 10 лет. Возмещение ущерба государству и потерпевшим может повлиять на назначение наказания.

Предварительное следствие проводилось Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. В результате следственных мероприятий более 20 гектаров государственной земли были возвращены в пользование Министерства сельского хозяйства.

Анар Гусейнов завоевал золотую медаль чемпионата мира WMMAF 2017 года в Анталье в весовой категории до 84 кг.

Обвиняемые считаются невиновными до вступления окончательного решения суда в законную силу.