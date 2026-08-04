4 Августа 2026
RU

Чемпион по ММА обвиняется в захвате государственных земель - ФОТО

ММА
Новости
4 Августа 2026 18:04
25
Чемпион по ММА обвиняется в захвате государственных земель - ФОТО

Известный азербайджанский боец смешанных единоборств Анар Гусейнов предстал перед судом по обвинению в незаконном захвате и продаже земель, принадлежащих государству.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на qafqazinfo.az, дело в отношении 11 обвиняемых рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Все они остаются на свободе.

Согласно оглашенному прокурором обвинению, участники преступной группы без законного права собственности, пользования или аренды захватили более 25 гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения. Впоследствии участки были проданы и переданы в долгосрочную аренду другим лицам, которые признаны потерпевшими по делу.

Следствие считает, что Гусейнов вместе с Джейхуном Ашрафовым и Галибом Алиевым участвовал в захвате земельных участков, а также в получении 1,2 миллиона манатов от их продажи и передачи в долгосрочную аренду. Общий ущерб государству оценивается более чем в 4 миллиона манатов.

Гусейнов не признает предъявленные ему обвинения и просит суд вынести оправдательный приговор. Его адвокат Рузи Самедов заявил, что защита не согласна с обвинением и представит опровергающие его доказательства в ходе судебного следствия.

Если вина обвиняемых по статьям 178.4 и 188.3 Уголовного кодекса Азербайджана будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок свыше 10 лет. Возмещение ущерба государству и потерпевшим может повлиять на назначение наказания.

Предварительное следствие проводилось Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. В результате следственных мероприятий более 20 гектаров государственной земли были возвращены в пользование Министерства сельского хозяйства.

Анар Гусейнов завоевал золотую медаль чемпионата мира WMMAF 2017 года в Анталье в весовой категории до 84 кг.

Обвиняемые считаются невиновными до вступления окончательного решения суда в законную силу.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Тофик Мусаев поднялся в топ-15 метарейтинга UFC - ФОТО
16:04
ММА

Тофик Мусаев поднялся в топ-15 метарейтинга UFC - ФОТО

Азербайджанский боец занял 14-е место в легком весе
Боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет
10:34
ММА

Боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет

Предположительно, причиной смерти бразильца стал сердечный приступ

В США призвали UFC подписать азербайджанского бойца – ОБЗОР İDMAN.BİZ
3 Августа 09:49
ММА

В США призвали UFC подписать азербайджанского бойца – ОБЗОР İDMAN.BİZ

После эффектного нокаута Риса Макларена американские профильные СМИ считают, что Асаф Чопуров уже перерос региональную сцену

Тофиг Мусаев вернулся на Родину после победы на UFC в Белграде - ВИДЕО
3 Августа 00:10
ММА

Тофиг Мусаев вернулся на Родину после победы на UFC в Белграде - ВИДЕО

После успеха в Белграде Мусаев записал на свой счет 24-ю победу в профессиональной карьере ММА
Дана Уайт: "Урош Медич станет суперзвездой UFC"
2 Августа 18:03
ММА

Дана Уайт: "Урош Медич станет суперзвездой UFC"

Глава промоушена высоко оценил сербского бойца после стремительной победы нокаутом
Махачев раскрыл план на бой с Иэном Гэрри перед UFC 330
2 Августа 09:59
ММА

Махачев раскрыл план на бой с Иэном Гэрри перед UFC 330

Чемпион UFC в полусреднем весе намерен побить рекорд Андерсона Силвы по числу побед подряд

Самое читаемое

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба
1 Августа 23:04
Азербайджанский футбол

Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба

Юный футболист попал в смертельное ДТП
Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу
3 Августа 08:15
Мировой футбол

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни
Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1
3 Августа 02:20
Формула 1

Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1

Ранее в этом сезоне Юки Цуноду связывали с возможным переходом в "Хаас"