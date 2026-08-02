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Махачев раскрыл план на бой с Иэном Гэрри перед UFC 330

ММА
Новости
2 Августа 2026 09:59
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Махачев раскрыл план на бой с Иэном Гэрри перед UFC 330

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в своей победе над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.

Как сообщает İdman.Biz, 34-летний боец заявил, что намерен добиться преимущества над соперником за счет нескольких факторов.

"Я лучший боец в мире, но хочу стать величайшим бойцом в истории этого вида спорта. Чтобы побить рекорд Андерсона Силвы, мне нужно победить Иэна Гэрри. Это будет не просто 17-я победа, это будет нечто большее.

Иэн представляет новое поколение этого вида спорта. Он голоден и хочет стать чемпионом UFC. Но я превосхожу его во всех аспектах. Я покажу это в бою. Буду оказывать на него давление, удерживать, изматывать и завершу бой досрочно. На UFC 330 одержу победу над Иэном Гэрри в течение трех раундов", - заявил Махачев.

Отметим, что Махачев повторил рекорд Андерсона Силвы, одержав 16 побед подряд в UFC. Победа над Гэрри будет 17-й подряд, что сделает Махачева единоличным рекордсменом.

Этот поединок станет для Махачева первой защитой чемпионского титула в полусреднем весе. Турнир UFC 330 состоится 15 августа в американской Филадельфии. Поединок пройдет в ночь на 16 августа по бакинскому времени.

İdman.Biz
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