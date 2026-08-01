Опасный левша и тяжелая весогонка: что ждет Тофика Мусаева на турнире UFC в Белграде? – АНАЛИЗ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Сегодня азербайджанский боец смешанных единоборств Тофик Мусаев проведет третий поединок в UFC.

Как передает İdman.Biz, на турнире UFC Fight Night в Белграде его соперником станет представитель Словакии Людовит Кляйн. Поединок предположителньо может начаться около 19:00 по бкинскому времени.

Отметим, что бой пройдет в легком весе. На официальном взвешивании оба спортсмена показали одинаковый результат – около 70,5 кг, уложившись в допустимый лимит нетитульного поединка.

Однако состояние Мусаева вызвало беспокойство. Азербайджанец выглядел крайне изможденным, с трудом сохранял равновесие, а после выхода на весы покинул площадку при помощи сопровождавших его людей. Кадры свидетельствуют о том, что последние этапы весогонки дались Тофику очень тяжело.

Именно восстановление после обезвоживания может стать одним из ключевых факторов боя. Мусаев обладает мощной мускулатурой и строит свою манеру на физической силе, взрывных атаках и высоком темпе. Если организм не успеет полноценно восстановиться, поддерживать такую интенсивность на протяжении трех раундов будет непросто.

Мусаев подходит к поединку с профессиональным рекордом 23 победы при шести поражениях. В UFC у него по одной победе и поражению.

Напомним, что в дебютном бою в организации, который прошел в прошлом году в Баку, Тофик уступил кыргызстанцу Мыктыбеку Оролбаю болевым приемом в первом раунде. Однако в следующем поединке азербайджанец сумел реабилитироваться, победив Игнасио Баамондеса единогласным решением судей.

Этот бой показал характер Мусаева. В начале встречи он оказался в нокдауне после точного попадания соперника, но сумел быстро восстановиться, изменить ход противостояния и навязать Баамондесу тяжелый силовой бой с переводами, клинчем и ударами в партере. Позднее стало известно, что часть поединка Тофик провел с переломом руки.

Главное оружие Мусаева – ударная мощь. Большинство своих побед он одержал нокаутами, причем 14 боев завершил уже в первом раунде. Азербайджанец особенно опасен в разменах, хорошо работает правой рукой, пробивает по корпусу и способен нанести серьезный урон после перевода в партер.

Кроме того, Тофик физически силен в клинче и может использовать давление у сетки, чтобы лишить соперника пространства. Именно такой план может стать наиболее эффективным против Кляйна: постоянно сокращать дистанцию, сочетать удары с борьбой и не позволять словаку вести спокойный технический бой.

При этом у Мусаева имеются и уязвимые стороны. Он временами слишком открыто идет вперед и может пропускать удары навстречу. Кроме того, четыре из шести поражений в карьере Тофик потерпел болевыми или удушающими приемами. Поэтому ему необходимо внимательно действовать в партере и не оставаться в невыгодных позициях.

В свою очередь, Кляйн имеет рекорд 24 победы, пять поражений и одну ничью. В UFC он провел значительно больше боев, чем Мусаев, одержав восемь побед при трех поражениях и одной ничьей.

Словак представляет собой универсального и технически грамотного соперника. Он работает в левосторонней стойке, обладает хорошей скоростью, точно бьет прямой левой и активно использует удары ногами. Кляйн способен действовать как первым номером, так и на контратаках, а также сам проводить переводы.

В двух последних боях словак встретился с представителями Польши. Сначала он уступил единогласным решением Матеушу Гамроту, который за счет борьбы, давления и контроля не позволил Кляйну раскрыть свой ударный арсенал.

Затем Людовит победил решением большинства Матеуша Ребецки. В третьем раунде Кляйн получил перелом правого голеностопа, но продолжил поединок и выдержал до финальной сирены. Результат объявляли, когда словак сидел на стуле, после чего его унесли с арены на носилках.

Этот эпизод, как и перелом руки Мусаева в предыдущем бою, показывает характер обоих спортсменов. Ни Тофик, ни Людовит не склонны отказываться от продолжения встречи даже в крайне тяжелых обстоятельствах.

Кляйн имеет небольшое преимущество в антропометрии. Его размах рук составляет около 183 см, тогда как у Мусаева – примерно 175 см. Это позволяет словаку работать прямыми ударами с дистанции, не вступая в опасные размены.

Слабые же стороны Кляйна проявляются, когда соперник лишает его пространства. Под постоянным силовым давлением словак может отдавать инициативу и проводить слишком много времени у сетки. Бой с Гамротом показал, что переводы и угроза борьбы способны заметно снизить его эффективность.

По совокупности факторов Кляйн может считаться небольшим фаворитом. Он моложе, опытнее именно на уровне UFC и обладает более разнообразным техническим арсеналом. Дополнительные вопросы вызывает и тяжелая весогонка Мусаева.

Однако ударная мощь Тофика способна перечеркнуть любой предварительный прогноз. Азербайджанцу не требуется большое количество точных попаданий, чтобы изменить ход боя. Если он полноценно восстановился, навяжет давление с первых минут и заставит Кляйна отступать, его шансы на победу заметно возрастут.

Особенно важным станет первый раунд. Именно в его начале станет понятно, насколько хорошо Мусаев перенес весогонку. Если Тофик сохранит скорость и физическую мощь, зрителей может ожидать один из самых напряженных и жестких поединков турнира.