"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Товарищеский матч между английским "Бирмингем Сити" и испанской "Барселоной" завершился победой хозяев в серии пенальти.

Как сообщает İdman.Biz, основное время встречи завершилось вничью - 2:2, а в серии послематчевых пенальти английский клуб оказался сильнее - 3:2. Игра прошла на стадионе "Сент-Эндрюс" в Бирмингеме.

На 31-й минуте Август Приске вывел "Бирмингем Сити" вперед. На 42-й минуте Хамза Абделькарим реализовал пенальти и сравнял счет, а на 60-й минуте оформил дубль. Джон Солис на 68-й минуте восстановил равновесие.

Отметим, что в прошлом сезоне "Бирмингем Сити" набрал 64 очка и занял 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. "Барселона", в свою очередь, стала чемпионом Испании, набрав 94 очка.