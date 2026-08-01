Испания и Португалия готовы отказаться от проведения ЧМ-2030

Испания и Португалия готовы отказаться от проведения чемпионата мира 2030 года, если Международная федерация футбола (ФИФА) продаст часть прав на турнир частным инвесторам, сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Español.

Напомним, что Испания, Португалия и Марокко должны совместно принять чемпионат мира 2030 года. При этом стартовые матчи турнира планируется провести в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

По информации источника, Испания и Португалия поддерживают позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который, как утверждается, готов бойкотировать турниры, финансируемые ФИФА, если права на них будут переданы сторонним инвесторам.

При этом позиция Марокко может отличаться, поскольку Африканская конфедерация футбола (CAF) менее критично относится к инициативе ФИФА.

Отмечается, что возможные разногласия между Испанией, Португалией и Марокко могут создать дополнительные трудности в координации подготовки к проведению чемпионата мира.