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Дисквалификация Михайло Мудрика отменена

Мировой футбол
Новости
31 Июля 2026 23:40
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Дисквалификация Михайло Мудрика отменена

Дисквалификация вингера "Челси" Михайло Мудрика за нарушение антидопинговых правил была отменена после того, как Футбольная ассоциация Англии (FA) подтвердила завершение дисциплинарного разбирательства в отношении футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба FA на официальном сайте.

По информации журналиста Бобби Винсента, ожидается, что Мудрик присоединится к команде в Гонконге.

Напомним, что в 2024 году футболист был временно отстранен после того, как в допинг-пробе, взятой в октябре того же года, были обнаружены следы мельдония. В мае 2025 года FA предъявила игроку обвинения в нарушении антидопинговых правил, а в январе 2026 года дисквалифицировала его на четыре года.

İdman.Biz
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