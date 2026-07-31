Войцех Щенсны высказался о завершении карьеры

Польский вратарь футбольного клуба "Барселона" Войцех Щенсны ответил на вопрос о том, когда намерен завершить профессиональную карьеру.

Как сообщает İdman.Biz, голкипер отметил, что еще несколько лет назад планировал закончить выступления, однако до сих пор продолжает играть, поэтому предпочитает не строить планов.

"Планирую ли я завершить карьеру? Несколько лет назад я уже думал об этом, но, как видите, до сих пор здесь. Поэтому я больше не строю никаких планов. После ухода Роберта Левандовского у меня будет больше времени, чтобы разговаривать с партнерами по команде на испанском языке", - приводит слова Щенсны Sport.es.

Отметим, что действующий контракт Войцеха Щенсны с "Барселоной" рассчитан до лета 2027 года.