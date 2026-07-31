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На "Челси" наложили условный трансферный бан

Мировой футбол
Новости
31 Июля 2026 20:39
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На "Челси" наложили условный трансферный бан

Футбольная ассоциация Англии (FA) на своем официальном сайте сообщила, что "Челси" избежал снятия очков по делу о нарушениях правил, связанных с деятельностью посредников, в период, когда клубом владел Роман Абрамович.

Как сообщает İdman.Biz, лондонский клуб должен выплатить штраф в размере 10 миллионов фунтов стерлингов (11,7 миллиона евро). Кроме того, на "синих" наложен условный трансферный бан сроком на два трансферных окна, который вступит в силу только в случае новых нарушений.

В ноябре 2023 года появилась информация о возможном нарушении "Челси" правил финансового фэйр-плей из-за выплат агентам Эдена Азара, Н'Голо Канте, Виллиана и Самюэля Это'О. Лондонский клуб вел переговоры с Премьер-лигой о компенсационных выплатах, чтобы избежать санкций. В 2025 году Футбольная ассоциация Англии предъявила "Челси" 74 обвинения в нарушениях, совершенных в период с 2009 по 2022 год.

До начала слушаний "Челси" признал 74 нарушения правила FA E1.2. Изначально Независимая регулирующая комиссия назначила клубу штраф в размере 10 миллионов фунтов стерлингов, а также условное снятие шести очков до 30 июня 2027 года. Однако клуб обжаловал решение о снятии очков, и Независимый апелляционный совет удовлетворил апелляцию, отменив эту часть наказания после дополнительного слушания. Вместо этого совет постановил условно запретить "Челси" регистрацию новых игроков в течение двух последовательных полных трансферных окон до 30 июня 2027 года.

"Штраф в размере 10 миллионов фунтов стерлингов, наложенный Регулирующей комиссией, не подлежит обжалованию, а вся сумма будет направлена на развитие детско-юношеского футбола", - говорится в заявлении FA.

İdman.Biz
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