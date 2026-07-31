АФК также выступила против проекта ФИФА

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) выразила обеспокоенность проектом FIFA Forward Enterprise (FFE), предусматривающим привлечение частных инвестиций в коммерческие права футбольных чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz, АФК поддержала позицию УЕФА и КОНКАКАФ и потребовала от ФИФА пересмотреть механизмы принятия решений.

В конфедерации считают, что серьезные разногласия в футбольном сообществе свидетельствуют об отсутствии у проекта FFE необходимой поддержки.

АФК подчеркнула, что чемпионат мира является самым престижным турниром в мировом футболе, а его главная сила заключается в единстве всех конфедераций и ведущих футбольных стран. Любая инициатива, ставящая это единство под угрозу, должна быть пересмотрена.

По мнению АФК, ситуация не ограничивается разногласиями вокруг FFE, а выявляет серьезные недостатки в процессах консультаций и принятия решений внутри ФИФА. Решения подобного глобального масштаба не должны приниматься без участия конфедераций, национальных ассоциаций и Совета ФИФА.

В заявлении отмечается, что прозрачное управление, своевременные консультации и реальное участие всех заинтересованных сторон имеют ключевое значение для будущего футбола.

АФК призвала ФИФА в срочном порядке пересмотреть систему управления и механизмы принятия решений. Конфедерация подчеркнула, что чемпионат мира принадлежит всей футбольной семье, поэтому его будущее должно определяться совместно всеми конфедерациями и национальными ассоциациями.